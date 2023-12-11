(Никитенкова) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитенков Иван
Отец ребёнка: Никитенков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Никитенков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Никитенков Александр
Рождение ребёнка
01.01.1915
Сын: Никитенков Василий
Отец ребёнка: Никитенков Александр
Рождение ребёнка
17.08.1935
Дочь: Семейкина Татьяна
Отец ребёнка: Никитенков Александр