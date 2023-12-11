(Никитенкова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Никитенкова) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитенков Иван

Отец ребёнка: Никитенков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Никитенков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Никитенков Александр

Рождение ребёнка
01.01.1915

Сын: Никитенков Василий

Отец ребёнка: Никитенков Александр

Тарасово, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.08.1935

Дочь: Семейкина Татьяна

Отец ребёнка: Никитенков Александр

Тарасово, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

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