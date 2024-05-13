Низаметдин Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Низаметдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вәзимә (Вазима) Низаметдин Кызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Магзүрә (Магзура) Низаметдин Кызы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зәйнетдин? Низаметдин Улы

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Низаметдинов Кыяметдин (Киям) Низаметдин Улы

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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