Низаметдин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вәзимә (Вазима) Низаметдин Кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Магзүрә (Магзура) Низаметдин Кызы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зәйнетдин? Низаметдин Улы
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Низаметдинов Кыяметдин (Киям) Низаметдин Улы
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно