Магзүрә (Магзура) Низаметдин Кызы
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Низаметдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сайфулла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самигулла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нурулла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шафигулла
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рафиза
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рамзия
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно