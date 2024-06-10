Щербаков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1907
Дата смерти27.07.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муромцева (Щербакова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова (Иванова) Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1935
Дочь: Щербакова Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Щербакова (Иванова) Анна Петровна
в паспорте записано день рождения 07.10.1935
Смерть
27.07.1977