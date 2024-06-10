Щербаков Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1907

Дата смерти

27.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муромцева (Щербакова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова (Иванова) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Иванова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
07.09.1935

Дочь: Щербакова Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Щербакова (Иванова) Анна Петровна

в паспорте записано день рождения 07.10.1935
Смерть
27.07.1977

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