Щербакова (Иванова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1908
Дата смерти22.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муромцева (Щербакова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1935
Дочь: Щербакова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Щербаков Николай Александрович
в паспорте записано день рождения 07.10.1935
Смерть
22.08.2007