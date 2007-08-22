Щербакова (Иванова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Иванова) Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1908

Дата смерти

22.08.2007

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1908

Отец: Иванов Петр Алексеевич

Мать: Иванова (Назаркина) Мария Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муромцева (Щербакова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Николай Александрович

Рождение ребёнка
07.09.1935

Дочь: Щербакова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Щербаков Николай Александрович

в паспорте записано день рождения 07.10.1935
Смерть
22.08.2007

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