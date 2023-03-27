Zmij Peter
Место рожденияAustria-Hungary
Дата рождения05.07.1851
Дата смерти1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1851
Отец: Zmij Andrej
Мать: Zmij Ilona
Austria-Hungary
Рождение ребёнка
1885
Сын: Zmij Peter
Мать ребёнка: Zmij Anna Annie
Рождение ребёнка
14.12.1892
Дочь: Anna
Мать ребёнка: Zmij Anna Annie
Hungary
Рождение ребёнка
03.12.1894
Дочь: Stats Ilona Helen
Мать ребёнка: Zmij Anna Annie
Viznie Slovinky, Austria, Hungary
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Zmij Anna Annie
Смерть
1902