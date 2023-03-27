Zmij Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zmij Peter

Место рождения

Austria-Hungary

Дата рождения

05.07.1851

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1804 г.р.

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1851

Отец: Zmij Andrej

Мать: Zmij Ilona

Austria-Hungary
Рождение ребёнка
1885

Сын: Zmij Peter

Мать ребёнка: Zmij Anna Annie

Рождение ребёнка
14.12.1892

Дочь: Anna

Мать ребёнка: Zmij Anna Annie

Hungary
Рождение ребёнка
03.12.1894

Дочь: Stats Ilona Helen

Мать ребёнка: Zmij Anna Annie

Viznie Slovinky, Austria, Hungary
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Zmij Anna Annie

Смерть
1902
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