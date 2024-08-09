Федора Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедора Михайлова

Федора Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Маркова

Отец ребёнка: Марк Давыдов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Михаил Марков

Отец ребёнка: Марк Давыдов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Андрей Марков

Отец ребёнка: Марк Давыдов

Смерть
Неизвестно

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