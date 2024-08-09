Федора Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Маркова
Отец ребёнка: Марк Давыдов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Михаил Марков
Отец ребёнка: Марк Давыдов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андрей Марков
Отец ребёнка: Марк Давыдов
Смерть
Неизвестно