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Марк Давыдов

Место рождения

Ново

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Давид Ермолаев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Маркова

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Рождение ребёнка
1828

Сын: Михаил Марков

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Рождение ребёнка
1832

Сын: Андрей Марков

Мать ребёнка: Федора Михайлова

Смерть
Неизвестно

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