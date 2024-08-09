Марк Давыдов
Место рожденияНово
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Давид Ермолаев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Маркова
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1828
Сын: Михаил Марков
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Андрей Марков
Мать ребёнка: Федора Михайлова
Смерть
Неизвестно