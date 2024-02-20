Золото (Тохтамыш) Параскева Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗолото (Тохтамыш) Параскева Герасимовна

Золото (Тохтамыш) Параскева Герасимовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Старый Керменчик
Бракосочетание
09.01.1879

Муж: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь м/к 1897г. лист-161,зап.-1,ГАДО,Ф - 426-1-3
Рождение ребёнка
08.06.1880

Дочь: Феодора Васильевна

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1880г.лист-195,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-3,кадр-196.
Рождение ребёнка
02.04.1882

Сын: Золото Василий Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-55,зап.-13, ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-53.
Рождение ребёнка
24.05.1885

Сын: Золото Константин Васильевич

Отец ребёнка: Золото Василий Ефимович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская Церковь,м/к-1885г.лист-184,зап.-15,ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-185.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close