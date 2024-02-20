Золото Василий Васильевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения02.04.1882
Дата смерти25.08.1882
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
02.04.1882
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-55,зап.-13, ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-53.
Крещение
03.04.1882
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-56,м/к-1882г.лист-55,зап.-13. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Семен Лазарьевич Золото и Петра Каракацинова дочь-Вера.
Смерть
25.08.1882
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь- сухотка | Николаевская церковь,м/к-1882г.лист-52,зап.-2,ГАДО,Ф - 426-1-4,кадр-53.
Похороны
26.08.1882
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /