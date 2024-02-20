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(Золото) Феодора Васильевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

08.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1880

Отец: Золото Василий Ефимович

Мать: Золото Параскева Герасимовна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1880г.лист-195,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-3,кадр-196.
Крещение
09.06.1880
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-3,кадр-196, м/к-1880г.лист-195,зап.-18. | Восприемники: Новокаракубские поселяне:Семен Лазарьевич Чакуч и Евдокия Георгиевна Золото
Смерть
Неизвестно
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