(Золото) Феодора Васильевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения08.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1880
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1880г.лист-195,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-3,кадр-196.
Крещение
09.06.1880
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО,Ф - 426-1-3,кадр-196, м/к-1880г.лист-195,зап.-18. | Восприемники: Новокаракубские поселяне:Семен Лазарьевич Чакуч и Евдокия Георгиевна Золото
Смерть
Неизвестно