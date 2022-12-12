Пастухова 1-я Пастухова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова 1-я Пастухова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1799

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Плешакова Наталья Титовна

Отец ребёнка: Пастухов Тит Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Пастухов Евсегний Титович

Отец ребёнка: Пастухов Тит Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Тит Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
До 1799
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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