Пастухова 1-я Пастухова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Плешакова Наталья Титовна
Отец ребёнка: Пастухов Тит Андреевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Пастухов Евсегний Титович
Отец ребёнка: Пастухов Тит Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1799