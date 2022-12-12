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Пастухов Тит Андреевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1756

Дата смерти

16.04.1818

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Пастухов Андрей Яковлевич

Мать: Пастухова Евдокия Алексеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Плешакова Наталья Титовна

Мать ребёнка: Пастухова 1-я Пастухова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1794

Сын: Пастухов Евсегний Титович

Мать ребёнка: Пастухова 1-я Пастухова

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1799

Жена: Пастухова Анна Артемьевна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.05.1804

Сын: Пастухов Семен Титович

Мать ребёнка: Пастухова Анна Артемьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пастухов Анфим Титович

Мать ребёнка: Пастухова Анна Артемьевна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова 1-я Пастухова

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Похороны
16.04.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.04.1818
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Причина смерти: Чахоткой
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