Пастухов Тит Андреевич
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти16.04.1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Плешакова Наталья Титовна
Мать ребёнка: Пастухова 1-я Пастухова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Пастухов Евсегний Титович
Мать ребёнка: Пастухова 1-я Пастухова
Бракосочетание
03.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.05.1804
Мать ребёнка: Пастухова Анна Артемьевна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Пастухова Анна Артемьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пастухова 1-я Пастухова
Место жительства
Неизвестно
Похороны
16.04.1818
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
16.04.1818
Причина смерти: Чахоткой