Пастухова (Трошкова) Анна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиМежду 1823 и 1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Трошков Артемий
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1799
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.05.1804
Отец ребёнка: Пастухов Тит Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Пастухов Тит Андреевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1823 и 1833