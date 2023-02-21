Пастухова (Трошкова) Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова (Трошкова) Анна Артемьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Между 1823 и 1833

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Трошков Артемий

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1799

Муж: Пастухов Тит Андреевич

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.05.1804

Сын: Пастухов Семен Титович

Отец ребёнка: Пастухов Тит Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пастухов Анфим Титович

Отец ребёнка: Пастухов Тит Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Между 1823 и 1833
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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