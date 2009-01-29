Надеев Вениамин Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1931
Дата смерти29.01.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1962
Рождение ребёнка
1966
Смерть
29.01.2009