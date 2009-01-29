Надеев Вениамин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеев Вениамин Николаевич

Место рождения

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

07.08.1931

Дата смерти

29.01.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надеева Капитолина Аифовна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надеева Капитолина Аифовна

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надеева Капитолина Аифовна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надеева Капитолина Аифовна

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надеева Капитолина Аифовна

Смерть
29.01.2009

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