Надеева (Клепиковская) Капитолина Аифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева (Клепиковская) Капитолина Аифовна

Место рождения

д. Мичино Верхнеентальского с\\с

Дата рождения

1932

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1909 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Клепиковский Аиф Васильевич

Мать: Клепиковская Марина Михайловна

д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надеев Вениамин Николаевич

Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надеев Вениамин Николаевич

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надеев Вениамин Николаевич

Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Надеев Вениамин Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Вениамин Николаевич

Смерть
2006
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