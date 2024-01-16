Надеева (Клепиковская) Капитолина Аифовна
Место рожденияд. Мичино Верхнеентальского с\\с
Дата рождения1932
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
д. Мичино Верхнеентальского с\\с
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1961
Рождение ребёнка
1962
Порядневщина, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1966
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2006