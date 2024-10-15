Слюсаренко (Беланова) Ефросиния Петровна
Место рождения
Дата рождения21.09.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1873 ст.
Отец: Белан Петр Семенович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FX-9?i=571&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Крещение
22.09.1876 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
22.09.1892 ст.
Дмитрий Степанович Пархоменко
Бракосочетание
01.11.1892 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.12.1893 ст.
Дочь: (Слюсаренко) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович
Рождение ребёнка
06.11.1895 ст.
Дочь: Слюсаренко Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYYT?i=12&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.02.1897 ст.
Дочь: (Слюсаренко) Ефросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-1?i=141&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.09.1899 ст.
Сын: Слюсаренко Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z6-X?i=31&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.05.1901 ст.
Тимофей Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
21.07.1902 ст.
Сын: Слюсаренко Семен Григорьевич
Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7F-J?i=561&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.
Дочь: (Слюсаренко) Домника Григорьевна
Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQX-V?i=779&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.10.1907 ст.
Андрей Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
29.08.1908 ст.
Сын: Слюсаренко Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK2-P?cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно