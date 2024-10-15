Слюсаренко (Беланова) Ефросиния Петровна 21.09.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Слюсаренко (Беланова) Ефросиния Петровна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.09.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1873 ст.

Отец: Белан Петр Семенович

Мать: Беланова Пелагея Андреевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7FX-9?i=571&cc=3511744
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Крещение
22.09.1876 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
22.09.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Дмитрий Степанович Пархоменко
Бракосочетание
01.11.1892 ст.

Муж: Слюсаренко Григорий Карпович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
22.12.1893 ст.

Дочь: (Слюсаренко) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович

Кровное, Сумська область
Рождение ребёнка
06.11.1895 ст.

Дочь: Слюсаренко Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XYYT?i=12&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
23.02.1897 ст.

Дочь: (Слюсаренко) Ефросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L96H-1?i=141&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
20.09.1899 ст.

Сын: Слюсаренко Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9Z6-X?i=31&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
01.05.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
21.07.1902 ст.

Сын: Слюсаренко Семен Григорьевич

Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7F-J?i=561&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
01.01.1904 ст.

Дочь: (Слюсаренко) Домника Григорьевна

Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQX-V?i=779&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
02.10.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Андреевич Романченко
Рождение ребёнка
29.08.1908 ст.

Сын: Слюсаренко Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Слюсаренко Григорий Карпович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSK2-P?cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно

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