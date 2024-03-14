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Белан Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Белан Иван Петрович

Мать ребёнка: Беланова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
12.08.1883 ст.

Сын: Белан Тихон Петрович

Мать ребёнка: Беланова Пелагея Андреевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-1?i=375&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Федосий Венедиктович Балим
Восприемник
14.02.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Тимофеевич Карпенко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беланова Пелагея Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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