Белан Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Сын: Белан Иван Петрович
Мать ребёнка: Беланова Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
12.08.1883 ст.
Сын: Белан Тихон Петрович
Мать ребёнка: Беланова Пелагея Андреевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9GB-1?i=375&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
12.01.1890 ст.
Федосий Венедиктович Балим
Восприемник
14.02.1890 ст.
Федор Тимофеевич Карпенко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно