Свальнова (Щепеткова) Валентина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свальнова (Щепеткова) Валентина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1940

Дата смерти

26.04.2020

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
10.11.1940

Отец: Щепетков Илья Васильевич

Мать: Щепеткова Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
05.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свальнов Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
21.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свальнов Вячеслав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Свальнов Вячеслав Николаевич

Смерть
26.04.2020
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