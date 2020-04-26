Свальнова (Щепеткова) Валентина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1940
Дата смерти26.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1940
Рождение ребёнка
05.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свальнов Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
21.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свальнов Вячеслав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.2020