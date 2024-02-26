Щепетков Илья Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1902
Дата смерти10.11.1979
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902
Рождение ребёнка
20.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щепеткова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
10.11.1940
Дочь: Свальнова Валентина Ильинична
Мать ребёнка: Щепеткова Наталья Борисовна
Рождение ребёнка
26.03.1946
Мать ребёнка: Щепеткова Наталья Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1979