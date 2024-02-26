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Щепетков Илья Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1902

Дата смерти

10.11.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902

Отец: Щепетков Василий Федорович

Мать: Щепеткова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
20.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щепеткова Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
10.11.1940

Дочь: Свальнова Валентина Ильинична

Мать ребёнка: Щепеткова Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
26.03.1946

Сын: Щепетков Владимир Ильич

Мать ребёнка: Щепеткова Наталья Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щепеткова Наталья Борисовна

Смерть
10.11.1979
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