Шурупов Корней Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Шурупова) Екатерина Корнеевна
Мать ребёнка: Шурупова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Шурупова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шурупов Николай Корнеевич
Мать ребёнка: Шурупова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Шурупова) Ольга Корнеевна
Мать ребёнка: Шурупова Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Шурупов Леонтий Корнеевич
Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шурупов Николай Корнеевич
Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
10.03.1856
Дочь: (Шурупова) Мария Корнеевна
Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Шурупова) Клавдия Корнеевна
Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
03.02.1861
Дочь: (Шурупова) Анна Корнеевна
Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
03.02.1861
Дочь: (Шурупова) Агафья Корнеевна
Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна
Смерть
Неизвестно