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Шурупов Корней Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Шурупов Абрам Феоктистович

Мать: Шурупова Степанида Савельева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурупова Прасковья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурупова Ольга Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Шурупова) Екатерина Корнеевна

Мать ребёнка: Шурупова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шурупов Иван Корнеевич

Мать ребёнка: Шурупова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шурупов Николай Корнеевич

Мать ребёнка: Шурупова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Шурупова) Ольга Корнеевна

Мать ребёнка: Шурупова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Шурупов Леонтий Корнеевич

Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шурупов Николай Корнеевич

Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
10.03.1856

Дочь: (Шурупова) Мария Корнеевна

Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Шурупова) Клавдия Корнеевна

Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
03.02.1861

Дочь: (Шурупова) Анна Корнеевна

Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
03.02.1861

Дочь: (Шурупова) Агафья Корнеевна

Мать ребёнка: Шурупова Ольга Николаевна

Смерть
Неизвестно

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