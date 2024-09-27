Шурупова Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Шурупова) Екатерина Корнеевна
Отец ребёнка: Шурупов Корней Абрамович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Шурупов Корней Абрамович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Шурупов Николай Корнеевич
Отец ребёнка: Шурупов Корней Абрамович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Шурупова) Ольга Корнеевна
Отец ребёнка: Шурупов Корней Абрамович
Смерть
Неизвестно