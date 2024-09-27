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Шурупова Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шурупов Корней Абрамович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Шурупова) Екатерина Корнеевна

Отец ребёнка: Шурупов Корней Абрамович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Шурупов Иван Корнеевич

Отец ребёнка: Шурупов Корней Абрамович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Шурупов Николай Корнеевич

Отец ребёнка: Шурупов Корней Абрамович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Шурупова) Ольга Корнеевна

Отец ребёнка: Шурупов Корней Абрамович

Смерть
Неизвестно

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