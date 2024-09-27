Шурупов Леонтий Корнеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шурупова Ольга Акимовна
Рождение ребёнка
12.02.1882
Дочь: (Шурупова) Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Шурупова Ольга Акимовна
Рождение ребёнка
02.07.1883
Сын: Шурупов Сергей Леонтьевич
Мать ребёнка: Шурупова Ольга Акимовна
Рождение ребёнка
18.01.1896
Дочь: (Шурупова) Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Шурупова Ольга Акимовна
Смерть
Неизвестно