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Шурупов Леонтий Корнеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Шурупов Корней Абрамович

Мать: Шурупова Ольга Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурупова Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
12.02.1882

Дочь: (Шурупова) Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Шурупова Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
02.07.1883

Сын: Шурупов Сергей Леонтьевич

Мать ребёнка: Шурупова Ольга Акимовна

Рождение ребёнка
18.01.1896

Дочь: (Шурупова) Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Шурупова Ольга Акимовна

Смерть
Неизвестно

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