Сыромятникова (Демина) Агафья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСыромятникова (Демина) Агафья Иосифовна

Сыромятникова (Демина) Агафья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Демин Иосиф Дементьевич

Мать: Демина Василиса Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 06.10.1871

Муж: Киселев Семён Петрович

Рождение ребёнка
06.10.1871

Дочь: Кузнецова (Киселева) Пелагея Семёновна

Отец ребёнка: Киселев Семён Петрович

Рождение ребёнка
04.08.1873

Дочь: (Киселева) Прасковья Семёновна

Отец ребёнка: Киселев Семён Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1874

Сын: Киселев Василий Семёнович

Отец ребёнка: Киселев Семён Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1876

Дочь: (Киселева) Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Киселев Семён Петрович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1881

Сын: Киселев Георгий Семёнович

Отец ребёнка: Киселев Семён Петрович

Бракосочетание
15.05.1882

Муж: Сыромятников Иван Ефимович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
23.10.1882

Дочь: (Сыромятникова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Сыромятников Иван Ефимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.10.1886

Сын: Сыромятников Михаил Иванович

Отец ребёнка: не указан

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.05.1895

Сын: Сыромятников-Самарин Николай Иванович

Отец ребёнка: Сыромятников Иван Ефимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.08.1896

Дочь: (Сыромятникова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сыромятников Иван Ефимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1898

Дочь: (Сыромятникова) Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Сыромятников Иван Ефимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.09.1899

Сын: Сыромятников Сергей Иванович

Отец ребёнка: Сыромятников Иван Ефимович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.