Сыромятникова (Демина) Агафья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Отец: Демин Иосиф Дементьевич
Дочь: Кузнецова (Киселева) Пелагея Семёновна
Отец ребёнка: Киселев Семён Петрович
Дочь: (Киселева) Прасковья Семёновна
Отец ребёнка: Киселев Семён Петрович
Сын: Киселев Василий Семёнович
Отец ребёнка: Киселев Семён Петрович
Дочь: (Киселева) Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Киселев Семён Петрович
Сын: Киселев Георгий Семёнович
Отец ребёнка: Киселев Семён Петрович
Дочь: (Сыромятникова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Сыромятников Иван Ефимович
Сын: Сыромятников Михаил Иванович
Отец ребёнка: не указан
Сын: Сыромятников-Самарин Николай Иванович
Отец ребёнка: Сыромятников Иван Ефимович
Дочь: (Сыромятникова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сыромятников Иван Ефимович
Дочь: (Сыромятникова) Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Сыромятников Иван Ефимович
Сын: Сыромятников Сергей Иванович
Отец ребёнка: Сыромятников Иван Ефимович