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Киселев Семён Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

После 30.11.1876

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Киселев Пётр Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1871

Дочь: Пелагея Семёновна

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 06.10.1871

Жена: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна

Рождение ребёнка
04.08.1873

Дочь: Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1874

Сын: Киселев Василий Семёнович

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
30.11.1876

Дочь: Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 30.11.1876
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