Киселев Семён Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиПосле 30.11.1876
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Киселев Пётр Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1871
Дочь: Пелагея Семёновна
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна
Бракосочетание
До 06.10.1871
Рождение ребёнка
04.08.1873
Дочь: Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна
Рождение ребёнка
08.08.1874
Сын: Киселев Василий Семёнович
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна
Рождение ребёнка
30.11.1876
Дочь: Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 30.11.1876