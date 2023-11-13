Сыромятников Иван Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.06.1886
Сын: Сыромятников Михаил Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1896
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна
Рождение ребёнка
15.04.1898
Дочь: Акулина Ивановна
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна
Восприемник
12.09.1898
Александр Тимофеевич Елясин
Рождение ребёнка
30.09.1899
Сын: Сыромятников Сергей Иванович
Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна
Марина Затолокина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920