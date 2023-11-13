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Сыромятников Иван Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.06.1886

Сын: Сыромятников Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1896

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.04.1898

Дочь: Акулина Ивановна

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
12.09.1898
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Александр Тимофеевич Елясин
Рождение ребёнка
30.09.1899

Сын: Сыромятников Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Марина Затолокина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сыромятникова (бывшая Киселева) Агафья Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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