Максимов Арсентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимов Арсентий Дмитриевич

Максимов Арсентий Дмитриевич

avatar

Место рождения

Аксинино деревня, Щелковский р-н

Дата рождения

10.07.1933

Дата смерти

?.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксинино деревня, Щелковский р-н
Рождение ребёнка
05.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Фрязино, Фрязино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.06.1990
Причина смерти: склероз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close