Максимов Арсентий Дмитриевич
Место рожденияАксинино деревня, Щелковский р-н
Дата рождения10.07.1933
Дата смерти?.06.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Аксинино деревня, Щелковский р-н
Рождение ребёнка
05.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Фрязино, Фрязино, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.06.1990
Причина смерти: склероз