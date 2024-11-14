Кулясова (Максимова) Ольга Арсентьевна 05.11.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКулясова (Максимова) Ольга Арсентьевна

Кулясова (Максимова) Ольга Арсентьевна

avatar

Место рождения

Фрязино, Фрязино, Московская область

Дата рождения

05.11.1957

Дата смерти

14.11.2024

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1957

Отец: Максимов Арсентий Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Фрязино, Фрязино, Московская область
Бракосочетание
29.04.1979

Муж: скрыто настройками приватности

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
24.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Фрязино, Фрязино, Московская область
Рождение ребёнка
04.08.1988

Сын: Кулясов Кирилл Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Фрязино, Фрязино, Московская область
Смерть
14.11.2024
Фрязино, Фрязино, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.