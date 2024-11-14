Кулясова (Максимова) Ольга Арсентьевна
Место рождения
Дата рождения05.11.1957
Дата смерти14.11.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1957
Отец: Максимов Арсентий Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.04.1979
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.1988
Сын: Кулясов Кирилл Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.11.2024