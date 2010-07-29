Бобылев Олег Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылев Олег Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1987

Отец: Бобылев Юрий

Мать: Кветкина Юлия Валериевна

Рождение ребёнка
29.07.2010

Дочь: Бобылева Маргарита Олеговна

Мать ребёнка: Ретюнская Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
21.03.2019

Дочь: Бобылева Вера Олеговна

Мать ребёнка: Ретюнская Елена Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ретюнская Елена Сергеевна

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