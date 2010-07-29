Ретюнская Елена Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.2010
Дочь: Бобылева Маргарита Олеговна
Отец ребёнка: Бобылев Олег Юрьевич
Рождение ребёнка
21.03.2019
Дочь: Бобылева Вера Олеговна
Отец ребёнка: Бобылев Олег Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бобылев Олег Юрьевич