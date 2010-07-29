Ретюнская Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретюнская Елена Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.2010

Дочь: Бобылева Маргарита Олеговна

Отец ребёнка: Бобылев Олег Юрьевич

Рождение ребёнка
21.03.2019

Дочь: Бобылева Вера Олеговна

Отец ребёнка: Бобылев Олег Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобылев Олег Юрьевич

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