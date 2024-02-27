Бачакова Бедияльжамаль Бадиажамаль Зариповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Зарип
татарка, неграмотная
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович
татарин, грамотный отсутствует с 1942 года, находится в Москве
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович
татарин, 7 классов школы отсутствует с 1950 года, находится в Москве
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович
татарин, грамотный отсутствует с 1955 года, находится в г. Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
08.08.1928
Дочь: Сибатуллина Абубякерова Макфия Махфия Магфия Фатеховна
Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович
Рождение ребёнка
07.11.1931
Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович
татарин, 4 класса колхозник им. Чапаева
Рождение ребёнка
30.05.1937
Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович
татарин, 7 классов школы колхозник им. Чапаева отсутствует с 1962 года
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жамалетдинова Саря Фатеховна
Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович
сейчас проживает в г. Дзержинск Нижегородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бачакова Афия Офия Фатеховна
Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович
сейчас проживает в г. Орехово-Зуево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1962