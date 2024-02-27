Бачакова Бедияльжамаль Бадиажамаль Зариповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачакова Бедияльжамаль Бадиажамаль Зариповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Зарип

Мать: не указана

татарка, неграмотная
Рождение ребёнка
1915

Сын: Бачаков Каюм Фатехович

Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович

Татарское Маклаково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
татарин, грамотный отсутствует с 1942 года, находится в Москве
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бачаков Вафа Фатехович

Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович

татарин, 7 классов школы отсутствует с 1950 года, находится в Москве
Рождение ребёнка
1927

Сын: Бачаков Сафа Фатехович

Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович

Татарское Маклаково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
татарин, грамотный отсутствует с 1955 года, находится в г. Орехово-Зуево
Рождение ребёнка
08.08.1928

Дочь: Сибатуллина Абубякерова Макфия Махфия Магфия Фатеховна

Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович

Рождение ребёнка
07.11.1931

Сын: Фатехов Асият Фатехович

Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович

Татарское Маклаково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
татарин, 4 класса колхозник им. Чапаева
Рождение ребёнка
30.05.1937

Сын: Бачаков Умяр Фатехович

Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович

Татарское Маклаково, Спасский муниципальный район, Нижегородская область
татарин, 7 классов школы колхозник им. Чапаева отсутствует с 1962 года
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жамалетдинова Саря Фатеховна

Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович

сейчас проживает в г. Дзержинск Нижегородской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бачакова Афия Офия Фатеховна

Отец ребёнка: Бачаков Фатех Невмянович

сейчас проживает в г. Орехово-Зуево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачаков Фатех Невмянович

Смерть
1962
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