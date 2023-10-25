Куксгаус Нелли Фридриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1937
Дата смерти?.04.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1937
Мать: Соня
Рождение ребёнка
01.04.1965
Дочь: Сиволобова Лариса Матвеевна
Отец ребёнка: Сиволобов Матвей Финогенович
Рождение ребёнка
02.07.?
Сын: Сиволобов Валерий Матвеевич
Отец ребёнка: Сиволобов Матвей Финогенович
Рождение ребёнка
17.08.?
Дочь: Крикунова Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Сиволобов Матвей Финогенович
Смерть
?.04.1987