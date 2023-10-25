Куксгаус Нелли Фридриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куксгаус Нелли Фридриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1937

Дата смерти

?.04.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1937

Отец: не указан

Мать: Соня

Рождение ребёнка
01.04.1965

Дочь: Сиволобова Лариса Матвеевна

Отец ребёнка: Сиволобов Матвей Финогенович

Рождение ребёнка
02.07.?

Сын: Сиволобов Валерий Матвеевич

Отец ребёнка: Сиволобов Матвей Финогенович

Рождение ребёнка
17.08.?

Дочь: Крикунова Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Сиволобов Матвей Финогенович

Смерть
?.04.1987
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