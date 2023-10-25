Сиволобов Матвей Финогенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиволобов Матвей Финогенович

Сиволобов Матвей Финогенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1965

Дочь: Сиволобова Лариса Матвеевна

Мать ребёнка: Куксгаус Нелли Фридриховна

Рождение ребёнка
02.07.?

Сын: Сиволобов Валерий Матвеевич

Мать ребёнка: Куксгаус Нелли Фридриховна

Рождение ребёнка
17.08.?

Дочь: Крикунова Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Куксгаус Нелли Фридриховна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close