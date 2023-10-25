Сиволобов Матвей Финогенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.1965
Дочь: Сиволобова Лариса Матвеевна
Мать ребёнка: Куксгаус Нелли Фридриховна
Рождение ребёнка
02.07.?
Сын: Сиволобов Валерий Матвеевич
Мать ребёнка: Куксгаус Нелли Фридриховна
Рождение ребёнка
17.08.?
Дочь: Крикунова Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Куксгаус Нелли Фридриховна
Смерть
Неизвестно