Шабанова Маланья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова Маланья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1822 и 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Савельевна

Отец ребёнка: Шабанов Савелий Абрамович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шабанов Яков Савельевич

Отец ребёнка: Шабанов Савелий Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шабанов Савелий Абрамович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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