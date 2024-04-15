Шабанов Савелий Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1822 и 1828
Дата смерти10.01.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1828
Отец: Шабанов Абрам Яковлевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Савельевна
Мать ребёнка: Шабанова Маланья Яковлевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Шабанова Маланья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.1908 ст.
Причина смерти: от старости
Похороны
12.01.1908 ст.
Погребен на местном кладбище