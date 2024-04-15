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Шабанов Савелий Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1822 и 1828

Дата смерти

10.01.1908 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1822 и 1828

Отец: Шабанов Абрам Яковлевич

Мать: Шабанова Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Савельевна

Мать ребёнка: Шабанова Маланья Яковлевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шабанов Яков Савельевич

Мать ребёнка: Шабанова Маланья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабанова Маланья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
10.01.1908 ст.
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от старости
Похороны
12.01.1908 ст.
Погребен на местном кладбище
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