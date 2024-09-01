Киприянова-Кириллова (Онисимова) Евдокия Онисимовна
Место рождения
Дата рождения1825 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Павел Матвеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич
Дочь: Киприянова-Кириллова (Игнатьева) Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич
Сын: Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Никандр Матвеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич
Сын: Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Агафон Матвеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич
Дочь: Архипова (Игнатьева) Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич
Сын: Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич
Дочь: Кириллова-Киприянова (Игнатьева) Евдокия Матвеевна
Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич
Сын: Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич