Киприянова-Кириллова (Онисимова) Евдокия Онисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киприянова-Кириллова (Онисимова) Евдокия Онисимовна

Место рождения

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1825 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Льяшево, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1848 ст.

Муж: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.12.1848 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.05.1850 ст.

Дочь: Киприянова-Кириллова (Игнатьева) Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.10.1853 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Никандр Матвеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Агафон Матвеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1858 ст.

Дочь: Архипова (Игнатьева) Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.07.1859 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.03.1862 ст.

Дочь: Кириллова-Киприянова (Игнатьева) Евдокия Матвеевна

Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1865 ст.

Сын: Киприянов-Кириллов (Игнатьев) Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Киприянов (Кириллов) Матвей Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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