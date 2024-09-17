Власов-Кондратьев (Максимов) Михаил Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения04.11.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1848 ст.
Бракосочетание
12.04.1868 ст.
Рождение ребёнка
14.08.1869 ст.
Дочь: Власова-Кондратьева (Фаддеева) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Павлова) Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
29.09.1871 ст.
Дочь: Максимова-Власова-Кондратьева (Фаддеева) Иустина Михайловна
Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Павлова) Евдокия Макаровна
Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1874 ст.
Дочь: Власова-Кондратьева (Фаддеева) Марфа Михайловна
Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Павлова) Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
17.01.1877 ст.
Дочь: Власова-Кондратьева (Фаддеева) Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Павлова) Евдокия Макаровна
Рождение ребёнка
15.05.1878 ст.
Дочь: Власова-Кондратьева (Фаддеева) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Павлова) Евдокия Макаровна
Смерть
Неизвестно