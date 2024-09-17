Власов-Кондратьев (Максимов) Михаил Фаддеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов-Кондратьев (Максимов) Михаил Фаддеевич

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.11.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1813 г.р.

Жена

1849 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1848 ст.

Отец: Власов (Кондратьев) Фаддей Максимович

Мать: Власова (Евфимиева) Евдокия Иоанновна (Ивановна)

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.04.1868 ст.

Жена: Захарова-Никандрова (Павлова) Евдокия Макаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.08.1869 ст.

Дочь: Власова-Кондратьева (Фаддеева) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Павлова) Евдокия Макаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1871 ст.

Дочь: Максимова-Власова-Кондратьева (Фаддеева) Иустина Михайловна

Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Павлова) Евдокия Макаровна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.08.1874 ст.

Дочь: Власова-Кондратьева (Фаддеева) Марфа Михайловна

Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Павлова) Евдокия Макаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.01.1877 ст.

Дочь: Власова-Кондратьева (Фаддеева) Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Павлова) Евдокия Макаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.05.1878 ст.

Дочь: Власова-Кондратьева (Фаддеева) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Захарова-Никандрова (Павлова) Евдокия Макаровна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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