Власова (Евфимиева) Евдокия Иоанновна (Ивановна)
Место рождения
Дата рождения1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Рождение ребёнка
12.11.1835 ст.
Дочь: Власова Екатерина Фаддеевна
Отец ребёнка: Власов Фаддей Максимович
Рождение ребёнка
04.11.1848 ст.
Сын: Власов-Кондратьев Михаил Фаддеевич
Отец ребёнка: Власов Фаддей Максимович
Рождение ребёнка
18.05.1853 ст.
Сын: Власов-Кондратьев Иоанн (Иван) Фаддеевич
Отец ребёнка: Власов Фаддей Максимович
Смерть
Неизвестно