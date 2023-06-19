Власова (Евфимиева) Евдокия Иоанновна (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Евфимиева) Евдокия Иоанновна (Ивановна)

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
04.02.1835 ст.

Муж: Власов Фаддей Максимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1835 ст.

Дочь: Власова Екатерина Фаддеевна

Отец ребёнка: Власов Фаддей Максимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1848 ст.

Сын: Власов-Кондратьев Михаил Фаддеевич

Отец ребёнка: Власов Фаддей Максимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.05.1853 ст.

Сын: Власов-Кондратьев Иоанн (Иван) Фаддеевич

Отец ребёнка: Власов Фаддей Максимович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно