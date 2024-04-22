Брень Григорий Борисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смерти26.09.1902 ст.
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Брень Борис Яковлевич
Мать: Брень Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
05.02.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1876 ст.
Сын: Брень Капитон Григорьевич
Мать ребёнка: Брень Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
08.01.1878 ст.
Мать ребёнка: Брень Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Козырева Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Брень Прасковья Иосифовна
Рождение ребёнка
05.09.1891 ст.
Дочь: Брень Елизавета Григорьевна
Мать ребёнка: Брень Прасковья Иосифовна
Смерть
26.09.1902 ст.