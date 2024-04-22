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Брень Григорий Борисович

Место рождения

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

26.09.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Брень Борис Яковлевич

Мать: Брень Евдокия Яковлевна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
05.02.1875 ст.

Жена: Брень Прасковья Иосифовна

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1876 ст.

Сын: Брень Капитон Григорьевич

Мать ребёнка: Брень Прасковья Иосифовна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1878 ст.

Сын: Брень Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Брень Прасковья Иосифовна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Козырева Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Брень Прасковья Иосифовна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1891 ст.

Дочь: Брень Елизавета Григорьевна

Мать ребёнка: Брень Прасковья Иосифовна

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
26.09.1902 ст.
Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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