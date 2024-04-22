Брень Прасковья Иосифовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти25.06.1912 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Бракосочетание
05.02.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1876 ст.
Сын: Брень Капитон Григорьевич
Отец ребёнка: Брень Григорий Борисович
Рождение ребёнка
08.01.1878 ст.
Отец ребёнка: Брень Григорий Борисович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Козырева Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Брень Григорий Борисович
Рождение ребёнка
05.09.1891 ст.
Дочь: Брень Елизавета Григорьевна
Отец ребёнка: Брень Григорий Борисович
Смерть
25.06.1912 ст.