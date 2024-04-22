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Брень Прасковья Иосифовна

Место рождения

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

25.06.1912 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
05.02.1875 ст.

Муж: Брень Григорий Борисович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.03.1876 ст.

Сын: Брень Капитон Григорьевич

Отец ребёнка: Брень Григорий Борисович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1878 ст.

Сын: Брень Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Брень Григорий Борисович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Козырева Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Брень Григорий Борисович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.09.1891 ст.

Дочь: Брень Елизавета Григорьевна

Отец ребёнка: Брень Григорий Борисович

Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
25.06.1912 ст.
Шилово, Гультяевская волость, Невельский уезд
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