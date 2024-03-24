Торшина Марина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.02.1808
Дочь: Агафья Семенова
Отец ребёнка: Торшин Семен Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Торшин Семен Анисимов
Рождение ребёнка
10.05.1816
Сын: Торшин Пахом Семенов
Отец ребёнка: Торшин Семен Анисимов
Рождение ребёнка
Около 1820
Отец ребёнка: Торшин Семен Анисимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно