Торшина Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торшина Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1808

Дочь: Агафья Семенова

Отец ребёнка: Торшин Семен Анисимов

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Торшин Мартын Семенов

Отец ребёнка: Торшин Семен Анисимов

Рождение ребёнка
10.05.1816

Сын: Торшин Пахом Семенов

Отец ребёнка: Торшин Семен Анисимов

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Торшин Созонт Семенов

Отец ребёнка: Торшин Семен Анисимов

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торшин Семен Анисимов

Смерть
Неизвестно
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