Борунов Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1801
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1829
Сын: Александр Андреев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: (Борунова) Мария Андреева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1840
Мать ребёнка: ?
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область