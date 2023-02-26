Борунов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борунов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1801

Сын: Борунов Трофим Андреев

Мать ребёнка: ?

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Александр Андреев

Мать ребёнка: ?

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: (Борунова) Мария Андреева

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Борунов Арсений Андреев

Мать ребёнка: ?

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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