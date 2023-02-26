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Женский

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Рождение ребёнка
До 1801

Сын: Борунов Трофим Андреев

Отец ребёнка: Борунов Андрей

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Александр Андреев

Отец ребёнка: Борунов Андрей

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1840

Дочь: Мария Андреева

Отец ребёнка: Борунов Андрей

Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Борунов Арсений Андреев

Отец ребёнка: Борунов Андрей

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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