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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1801
Отец ребёнка: Борунов Андрей
Рождение ребёнка
1829
Сын: Александр Андреев
Отец ребёнка: Борунов Андрей
Рождение ребёнка
До 1840
Дочь: Мария Андреева
Отец ребёнка: Борунов Андрей
Рождение ребёнка
До 1840
Отец ребёнка: Борунов Андрей
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область