Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Тиунов Павел Потапович
Тиунов Павел Потапович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1918
Дата смерти
1975
Пол
Мужской
Отец
Тиунов Потап Афанасьевич
Около 1888 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец:
Тиунов Потап Афанасьевич
Мать: не указана
Смерть
1975
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия