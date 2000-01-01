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Тиунов Потап Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Тиунов Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Тиунов Евгений Потапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Тиунов Евстигней Потапович

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
1917
Ранен
Рождение ребёнка
1918

Сын: Тиунов Павел Потапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Тиунов Иван Потапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Сын: Тиунов Анфим Потапович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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