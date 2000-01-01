Тиунов Потап Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Тиунов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Тиунов Евстигней Потапович
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
1917
Ранен
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно