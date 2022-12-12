Афлятунов Галиакбар Афлятунович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афлятунов Галиакбар Афлятунович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.12.1885

Пол

Мужской

Отец

1851 г.р.

Мать

1858 г.р.

Жена

1889 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
Скрыто настройками приватности
1930 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1885

Отец: Афлятун Абдулнафиков

Мать: Шамсижахан

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.06.1908

Жена: Гайникамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1912

Дочь: Афлятунова Бибиразия Галиакбаровна

Мать ребёнка: Гайникамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1914

Дочь: Афлятунова Амина Акбаровна

Мать ребёнка: Гайникамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афлятунова Садыха

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Афлятунова Тахтабану Акбаровна

Мать ребёнка: Афлятунова Садыха

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Афлятунова Нурзуфа Акбаровна

Мать ребёнка: Афлятунова Садыха

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афлятунова Садыха

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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