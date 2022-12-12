Афлятунов Галиакбар Афлятунович
Место рождения
Дата рождения16.12.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1885
Отец: Афлятун Абдулнафиков
Мать: Шамсижахан
Бракосочетание
24.06.1908
Жена: Гайникамал
Рождение ребёнка
13.07.1912
Дочь: Афлятунова Бибиразия Галиакбаровна
Мать ребёнка: Гайникамал
Рождение ребёнка
06.03.1914
Дочь: Афлятунова Амина Акбаровна
Мать ребёнка: Гайникамал
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афлятунова Садыха
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Афлятунова Тахтабану Акбаровна
Мать ребёнка: Афлятунова Садыха
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Афлятунова Нурзуфа Акбаровна
Мать ребёнка: Афлятунова Садыха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афлятунова Садыха
Место жительства
Неизвестно