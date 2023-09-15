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Гайникамал

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1889

Дата смерти

16.10.1918

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.06.1908

Муж: Афлятунов Галиакбар Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.07.1912

Дочь: Афлятунова Бибиразия Галиакбаровна

Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1914

Дочь: Афлятунова Амина Акбаровна

Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.10.1918
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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