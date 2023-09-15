Гайникамал
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смерти16.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.06.1908
Рождение ребёнка
13.07.1912
Дочь: Афлятунова Бибиразия Галиакбаровна
Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович
Рождение ребёнка
06.03.1914
Дочь: Афлятунова Амина Акбаровна
Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.1918