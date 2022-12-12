Афлятунова Садыха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афлятунова Садыха

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1930 г.р.
1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Афлятунова Тахтабану Акбаровна

Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Афлятунова Нурзуфа Акбаровна

Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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