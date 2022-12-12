Афлятунова Садыха
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Афлятунова Тахтабану Акбаровна
Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Афлятунова Нурзуфа Акбаровна
Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Афлятунов Галиакбар Афлятунович