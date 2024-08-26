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Доильницына Мария Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доильницын Яков Егорович

Место жительства
Неизвестно
Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Доильницын Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Доильницын Яков Егорович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Доильницын Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Доильницын Яков Егорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Доильницына) Антонина Яковлевна

Отец ребёнка: Доильницын Яков Егорович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Доильницын Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Доильницын Яков Егорович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Доильницына) Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Доильницын Яков Егорович

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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