Доильницына Мария Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Доильницын Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Доильницын Яков Егорович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Доильницын Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Доильницын Яков Егорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Доильницына) Антонина Яковлевна
Отец ребёнка: Доильницын Яков Егорович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Доильницын Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Доильницын Яков Егорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Доильницына) Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Доильницын Яков Егорович
Смерть
Неизвестно