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Доильницын Яков Егорович

Место рождения

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Доильницын Егор Иванович

Мать: Доильницына Дарья Васильевна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доильницына Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Доильницын Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Доильницына Мария Константиновна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Доильницын Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Доильницына Мария Константиновна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Доильницына) Антонина Яковлевна

Мать ребёнка: Доильницына Мария Константиновна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Доильницын Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Доильницына Мария Константиновна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Доильницына) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Доильницына Мария Константиновна

Жуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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