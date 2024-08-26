Доильницын Яков Егорович
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Сын: Доильницын Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Доильницына Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Доильницын Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Доильницына Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Доильницына) Антонина Яковлевна
Мать ребёнка: Доильницына Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Доильницын Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Доильницына Мария Константиновна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Доильницына) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Доильницына Мария Константиновна
Смерть
Неизвестно